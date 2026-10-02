Ученая из Иркутской области могла погибнуть от чумы из-за разбитой пробирки

В Иркутской области проверяют версию о заражении ученой легочной чумой из-за разбитой пробирки. Как сообщил « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал Mash, женщина работала с зараженными животными в Забайкалье и могла повредить емкость с бактерией в лаборатории.

29 сентября ее госпитализировали, но спасти не удалось — через два дня она скончалась. Шелеховская больница закрыта на карантин, а губернатор Игорь Кобзев провел внеочередное заседание с участием Анны Поповой, контактные лица под наблюдением, признаков болезни у них нет.