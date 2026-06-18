Чума пришла не из Европы: сибирское захоронение переписало историю древнейшей эпидемии

Российские и зарубежные генетики обнаружили в древних захоронениях Прибайкалья следы чумы возрастом более пяти тысяч лет — и эта версия бактерии оказалась старше всех европейских аналогов. Об этом сообщает Nature.

Ученые проанализировали генетический материал из останков 46 человек, живших в эпоху неолита на берегах Байкала. Почти у 40 процентов образцов выделили ДНК возбудителя Yersinia pestis. Это не просто статистика — это доказательство того, что масштабные пандемии бушевали задолго до появления первых городов и письменных цивилизаций, которые привыкли считать колыбелью заразы.

Главный сюрприз — штамм из Сибири оказался генетически иным, чем его поздние родичи. Он передавался не так, как классическая бубонная чума, но, по мнению авторов работы, все равно мог выкашивать целые родовые общины за считанные недели. И тут самое интересное: возраст прибайкальских находок перекрывает датировки европейских образцов, которые до сих пор считались наиболее древними. Европейская теория происхождения чумы теперь висит на волоске.

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