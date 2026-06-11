Чума выбирала не случайно: ученые выяснили, кто чаще всего умирал от «Черной смерти»

Средневековая «Черная смерть» поражала население не хаотично, а по определенной схеме. К такому выводу пришли ученые, изучившие останки жертв чумы на британских кладбищах. Оказалось, что инфекция чаще убивала молодых людей в возрасте 15-24 лет, а также тех, кто в детстве пережил голод или тяжелые болезни. Следы этих лишений сохранились на зубах погибших, пишет MK.RU .

Старые кости, новые вопросы

Пандемия «Черной смерти», выкосившая в XIV веке чуть ли не половину населения Европы, до сих пор хранит загадки. Долгое время считалось, что чума действовала вслепую: укусила блоха — человек заболел. Повезло или нет — чистая случайность.

Но новое исследование, основанное на анализе нескольких британских кладбищ, эту картину меняет.

Молодость — не защита

Ученые сравнили два типа захоронений: обычные могилы межэпидемического периода и массовые чумные погребения. Результат оказался неожиданным.

В обычных условиях среди умерших преобладали люди в возрасте 25-34 лет. Это естественная картина. А вот среди жертв чумы ситуация перевернулась. Намного чаще умирали те, кому едва исполнилось 15-24 года. Доля молодежи в чумных могилах оказалась почти в два раза выше, чем в обычных захоронениях.

Инфекция почему-то предпочитала самых молодых взрослых.

Голодное детство не проходит бесследно

Но и это не все. Присмотревшись к зубам и костям жертв, исследователи обнаружили характерные следы физиологического стресса. Задержки развития эмали, особые метки на костях — все это признаки того, что в раннем детстве человек голодал, тяжело болел или жил в неблагоприятных условиях.

Авторы исследования предполагают: перенесенные в детстве лишения не проходят даром. Они ослабляют организм на годы вперед, делая его более уязвимым перед лицом смертельной инфекции. И когда в город приходила чума, именно эти ослабленные молодые люди умирали в первую очередь.

Не только патоген, но и биография

Вывод ученых звучит почти как приговор из прошлого: распространение чумы зависело не только от свойств самого патогена, но и от жизненной истории человека задолго до момента заражения. Болезнь не была слепым жребием. Она била по тем, чей организм уже был подорван.

«Черная смерть» не выбирала случайно. Она выбирала слабых, и следы этой беспощадной избирательности до сих пор хранит земля средневековых британских кладбищ.