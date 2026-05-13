Чума, холера, сибирская язва: Роспотребнадзор устроил внезапный экзамен для больниц Красноярского края

В трех городах Красноярского края одновременно прошли масштабные учения по выявлению и локализации особо опасных инфекций. Как сообщили в Роспотребнадзоре, тренировки развернулись в Красноярске, Норильске и Минусинске, и в каждой точке сценарий был своим: в краевой столице отрабатывали алгоритм при подозрении на чуму, в северном Норильске — на холеру, а на юге региона, в Минусинске, — на сибирскую язву.