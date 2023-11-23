Ветеринар призывает не выгуливать собак возле других животных: появилась новая болезнь

Хабаровский специалист Антон Александров рассказал о выявлении случаев заболевания собак неизвестной инфекцией, вследствие которой животное чаще всего погибает, сообщает transsibinfo.com .

Ветеринар рассказал, что в последнее время хозяева собак обращаются с одним и тем же заболеванием. Специалист обеспокоен распространением инфекции. Симптомы следующие: дыхательное горло воспаляется. Это мучает животное на протяжении минимум шести недель. Иногда проблема актуальна все восемь недель. Позже часто развивается хроническая пневмония.

Пневмония у животных называется питомниковый кашель. На протяжении от семи до десяти недель самочувствие животного ухудшается. Главная проблема в том, что антибиотики не оказывают положительного влияния на организм.

«У некоторых животных развивается острая пневмония, которая быстро становится тяжелой и часто приводит к смертельных исходам всего за 36 часов», - рассказал хабаровский специалист Антон Александров

Питомниковый кашель - не новое заболевание. Ветеринар насторожен тем, что в последнее время оно будто мутировало. Случаев обращений много, а течение заболевания проходит уже не так, как раньше. Выявить источник инфекции - бактерию или вирус - на данный момент невозможно.

Ветеринар призвал владельцев временно воздержаться от выгула питомцев в местах, где находится большое количество других животных.

Ранее эксперт Екатерина Курбатова перечислила заболевания домашних животных, которыми чаще всего заражаются их владельцы: хламидиоз, лямблиоз, лишай и не только.