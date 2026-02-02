«Февраль недооценивают»: travel-менеджер рассказала о выгодных путешествиях зимой

Персональный travel-менеджер бизнесменов и топ-менеджеров Нелли Тимошина высказала мнение, что туристы недооценивают февраль. По мнению эксперта, в завершение зимы можно приятно провести время на разных теплых курортах, сообщил mkset.ru.

Эксперт отметила, что если человек может взять отпуск в феврале, то она рекомендует ему отправляться в путешествие. В январе многие россияне уезжают за границу за счет предоставления длительных выходных. Однако январские отпуска лучше заменить на февральские. Это позволит туристу найти множество выгодных и достойных вариантов. Ассортимент предложений широкий — как города, так и побережья.

«Февраль недооценивают как месяц для выгодных путешествий», — рассказала основатель и руководитель бутика путешествий ООО «Глобал Тревел Компани», персональный travel-менеджер бизнесменов и топ-менеджеров Нелли Тимошина.

Нелли Тимошина советует уже в ближайшее время бронировать туры в Египет. С наступлением весенних месяцев востребованный пляжный маршрут перестанет относиться к категории доступного отдыха. Аналитик прогнозирует, что стоимость поездок существенно возрастет, приблизившись к уровню высокого сезона.

«Для пляжного отдыха в феврале рассматривайте Египет, и в 2026 году он приятно удивил нас ценообразованием», — рассказала эксперт.

По данным эксперта, в феврале еще можно потратить до 131 тыс. руб. за путевку с системой питания «все включено». Отель располагается на первой линии. Номер рассчитан на двух персон. В марте номер в этом же пятизвездочном отеле будет дороже примерно в два раза.

Ранее сообщалось, что в связи с празднованием 23 февраля ожидается четырехдневная рабочая неделя.