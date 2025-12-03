Влиятельный муж, запой и тараканы: прямая линия с губернатором Удмуртии превратилась в шоу личных трагедий

Во вторник, 2 декабря, глава Удмуртии Александр Бречалов провел прямую линию. В прямом эфире телеканала «Моя Удмуртия» он рассказал о курьезных ситуациях и просьбах, сообщил udm-info.ru.

По информации издания, на прямую линию с главой республики поступило более 2 тыс. вопросов. Преимущественно они касались тем, актуальных для населения: дороги, система здравоохранения, общественный транспорт, благоустройство территорий и ЖКХ. Однако некоторые обращения отличались. Например, жительница региона написала, что хочет уйти от своего мужа. По ее словам, он влиятельный человек в Ижевске. Автор сообщения сделала признание.

«Я выпившая сейчас, хочу дальше пить от безысходности, отправьте алкоголя немного, за городом живу», — рассказал Александр Бречалов.

Александр Бречалов рассказал, что 18-летний житель обратился с просьбой оказать помощь в трудоустройстве. Он подробно сообщил о своем образовании и опыте. В настоящее время зарабатывает 50 тыс. руб., но считает сумму недостаточной для жизни. Молодой человек признался, что имеет две судимости. Он полон энергии и сил, готов к любой работе.

«Возможно, вы можете предложить мне какую-то вакансию? Я очень необычный человек, представить сложно, насколько!» — рассказал глава республики, пообещав, что постарается помочь Николаю.

По словам главы республики, с просьбой избавиться от тараканов в своей квартире обратилась жительница Оксана. Она призналась, что не знает, что делать с нашествием насекомых.

