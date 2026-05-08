Вода от слабости и записка в кармане ребенку: медики дали рекомендации перед шествием «Бессмертного полка»

В День Победы Кемеровская область вновь объединится в едином строю «Бессмертного полка». Для того чтобы шествие оставило только светлые и теплые воспоминания, организаторы и медики рекомендуют заранее позаботиться о себе и своих близких. Основные правила безопасного участия в акции напомнило министерство здравоохранения Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Майская погода в регионе, как известно, отличается непредсказуемостью. Поэтому участникам шествия специалисты рекомендуют надеть удобную, разношенную обувь, взять с собой головной убор для защиты от яркого солнца, а также легкую ветровку. Куртка или плащ спасет в том случае, если вдруг внезапно похолодает или подует холодный ветер.

Важно помнить, что даже непродолжительная прогулка в плотной праздничной колонне — это серьезная физическая нагрузка, особенно для людей пожилого возраста и детей. С собой обязательно нужно взять бутылку с обычной питьевой водой. Всего несколько глотков помогут избежать внезапной слабости, обезвоживания и неприятного головокружения.

Пожилым родственникам, которые идут в строю, может потребоваться отдых. Не стоит стесняться делать небольшие паузы или обращаться за помощью к волонтерам и дежурящим медикам, если кому-то вдруг стало плохо. Лучше переждать несколько минут, чем рисковать здоровьем.

Чтобы не потерять маленького ребенка в многотысячной толпе, родителям рекомендовано выбрать для него яркую, заметную издалека одежду. Обязательно положить ему в карман куртки или брюк маленькую записку, где будет номер мобильного телефона родителей. Также заранее стоит договориться о конкретном месте встречи (например, у памятника или скамейки) на случай, если родные все же разминутся в толпе.

«И самое главное — не торопитесь. Шествие „Бессмертного полка“ — это не соревнование на скорость. Это возможность пройти вместе с тысячами людей, сохраняя память о своих героях», — отмечено в статье Сибдепо.

