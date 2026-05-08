Тамбиев рассказал о своем назначении в «Динамо»

Специалист отметил, что при назначении, не обсуждая работу предшественников, раскрыл свое видение того, почему «Динамо» вылетело уже в первом раунде плей-офф и что нужно сделать для того, чтобы команда стала сильнее.

«В частности, отметил, что в составе было много игроков за 30 и пришло время для смены поколений. Но делать это нужно аккуратно, без ущерба для результата и с учетом высокого уровня требований лиги», — сказал Тамбиев.

Ранее Леонид Тамбиев работал в ХК «Адмирал» и петербургском «Динамо». В минувшем сезоне специалист был ассистентом Игоря Ларионова в СКА.

Московское «Динамо» выбыло в первом раунде Кубка Гагарина, всухую проиграв серию минским одноклубникам.