Тамбиев рассказал о своем назначении в «Динамо»

Новый тренер «Динамо» Тамбиев: «Пришло время для смены поколений»
Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев рассказал «Спорт-Экспрессу» о своем видении перестройки команды.
Специалист отметил, что при назначении, не обсуждая работу предшественников, раскрыл свое видение того, почему «Динамо» вылетело уже в первом раунде плей-офф и что нужно сделать для того, чтобы команда стала сильнее.
«В частности, отметил, что в составе было много игроков за 30 и пришло время для смены поколений. Но делать это нужно аккуратно, без ущерба для результата и с учетом высокого уровня требований лиги», — сказал Тамбиев.
Ранее Леонид Тамбиев работал в ХК «Адмирал» и петербургском «Динамо». В минувшем сезоне специалист был ассистентом Игоря Ларионова в СКА.
Московское «Динамо» выбыло в первом раунде Кубка Гагарина, всухую проиграв серию минским одноклубникам.