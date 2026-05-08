Андрей Данилко, который уже много лет успешно существует в образе Верки Сердючки, научился находить лазейки в, казалось бы, самых строгих запретах. Несмотря на требования украинских властей переводить часть гонораров в казну и согласовывать каждое выступление с администрацией главы киевского режима Владимира Зеленского, артист зарабатывает на закрытых корпоративах для русскоязычной аудитории. Об этом со ссылкой на телеграм-канал SHOT сообщает «Газета.Ru». При этом артист делает это так, что официальные лица остаются в неведении.

Как выяснилось, коллектив Verka Serduchka Band выступает перед российскими зрителями только после того, как отыграет официальный концерт в рамках тура, согласованного с властями. Но частные вечеринки — это совсем другая история. Стоимость одного такого выступления составляет $50 тысяч. И это — не считая требований артиста: продление проживания в отеле, суточные и билеты бизнес-класса не только для него самого, но и для его сценической «мамы». В апреле и мае 2026 года Данилко уже успел выступить в США и сейчас готовится к европейским гастролям.

При этом каждое мероприятие, даже самое мелкое, должно быть согласовано с администрацией Зеленского. Власти Украины тщательно следят за тем, чтобы в зрительном зале не было граждан России, и чтобы часть доходов обязательно поступала в украинский бюджет. Если артист нарушит эти условия, ему могут ограничить выезд из страны. Однако Данилко, судя по всему, научился обходить эти препятствия, и его корпоративы остаются в тени.

Тем временем Верка Сердючка готовится к выступлению на Евровидение-2026, которое пройдет в Австрии. Напомним, что ранее артисту временно запрещали выезд с Украины из-за отсутствия разрешения Министерства культуры. Однако после того, как ограничения сняли, Данилко, по некоторым данным, заработал для Киева около $700 млн во время своего гастрольного тура.

