Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук собирается стать актрисой

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук сделала неожиданное признание. В интервью для проекта «вМесте» она сообщила, что намерена попробовать себя в актерской карьере, передает Super.ru.

По словам Ирины, эта мечта сопровождала ее с самого детства, но долгое время она была недостижима из-за отсутствия финансовых возможностей для поступления в театральное училище. Теперь же, когда она добилась успеха в блогосфере и обрела финансовую независимость, время пришло.

Пинчук уже сделала первые шаги: записала несколько визиток и составила портфолио, чтобы иметь возможность предлагать себя режиссерам и продюсерам. При этом она прекрасно осознает, что на съемочной площадке ей будет некомфортно.

«Меня мотивирует желание преодолеть свои страхи и потом гордиться собой. Даже если результат не будет идеальным, я буду рада, что я хотя бы попробовала», — призналась Ирина.

В том же интервью блогер поделилась и планами на личную жизнь. Она хочет создать большую семью с мужчиной, который не боится брать на себя ответственность и в котором она будет абсолютно уверена. Однако пока все ее мысли сосредоточены на актерском дебюте

