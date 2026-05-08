В ЖК «Южная Битца» Ленинского округа завершат строительство школы

В Ленинском округе в жилом районе «Южная Битца» от ГК ФСК, который она возводит под брендом «1-й ДСК», завершается строительство общеобразовательной школы на 1150 учеников, строители завершили основные отделочные работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На объекте проводятся уборка помещений, настройка инженерных систем и установка мебели, а также благоустройство территории рядом со зданием. Школа станет вторым общеобразовательным учреждением в ЖК, она расположена на Южном бульваре, между построенными корпусами № 7 и 11.

Площадь трехэтажного здания составила порядка 13 тыс. кв. м, в нем обустроили учебные классы, лаборантские, универсальные кабинеты для младших и основной школы, спортивные, обеденный и актовый залы.

В состав комплекса входят 12 корпусов, четыре детских сада, две школы и поликлиника. На территории уже возведены 11 жилых домов, поликлиника, три детских сада и одна школа.

