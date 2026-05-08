В Красногорске почти наполовину завершили строительство новой школы

В Красногорске на 47% завершено строительство новой общеобразовательной школы , с троители завершили возведение конструкций подземной части здания. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Строительство планируют завершить к концу 2026 года. Площадь здания составит более 17 тыс. кв. м, в нем обустроят универсальные и специализированные кабинеты, два спортивных зала, пищеблок полного цикла, актовый зал, современный библиотечно-информационный центр, центр детских инициатив, арт-мастерские.

На прилегающей территории оборудуют спортивную зону, там появятся поле для мини-футбола, универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол, двухсотметровая круговая беговая дорожка, полоса препятствий и секторы для прыжков, а также две универсальные спортплощадки. Школа закроет потребность учебных мест на территории нового ЖК «Квартал Строгино».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.