Подмосковные метатели завоевали семь наград по итогам всероссийских соревнований «Богатырь»

Подмосковные спортсмены завоевали семь наград по итогам всероссийских соревнований по метаниям «Богатырь», в финальный день турнира им удалось получить три золотые и одну бронзовую медали. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, Варвара Судоплатова (областной Центр олимпийских видов спорта) одержала победу в метании копья среди юниорок до 23 лет, Николай Орлов (областной Центр олимпийских видов спорта) — оказался лучшим в метании копья среди мужчин. Александр Добренький (Московская область) также получил золотую медаль в дисциплине «метание диска».

Соревнования прошли в Сочи в рамках федеральной программы «Спорт России», их участниками стали 189 спортсменов из 26 регионов России.

