В Орехово‑Зуевском округе на 50% завершили капремонт школы

На улице Мадонской, 4 Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт здания средней школы № 16, стройготовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте 75 рабочих и две единицы спецтехники. Ведется устройство фасадных конструкций, установка оконных блоков, монтаж инженерных сетей, работы по слаботочным сетям, внутренняя отделка помещений», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к началу нового учебного года.

Площадь школы составляет более 7 тыс. кв. м. В ней проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.