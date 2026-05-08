Разбил головой стеклянную дверь на вилле: актер и футболист Джейк Холл трагически погиб на Майорке

Полиция Майорки обнаружила тело 35-летнего британского актера и футболиста Джейка Холла на вилле. По предварительным данным, он разбил головой стеклянную дверь, и смерть наступила вследствие несчастного случая, сообщает The Voice.

Известно, что трагедия произошла ночью. Очевидцы — четверо мужчин и две женщины, находившиеся на вилле, — рассказали, что Холл пил и веселился, а около двух часов ночи раздался громкий шум, который стих через пять минут. Прибывшие на место полицейские констатировали смерть.

У Холла осталась восьмилетняя дочь от шведской модели Миссе Бекири. Пара обручилась в мае 2018 года, но вскоре рассталась. Несмотря на разрыв, актер регулярно виделся с ребенком. За три дня до гибели он опубликовал в своем блоге трогательные снимки с дочерью.

