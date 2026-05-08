«Поезд памяти» в Казани и Перми: предприятие Татарстана первым в регионе приняло частицу Вечного огня

Одно из крупных предприятий Республики Татарстан стало первым в регионе, кто принял участие в патриотической акции «Огонь памяти» и встретил частицу Вечного огня. Международная акция, организованная Народным фронтом, проходит в канун Дня Великой Победы уже в 10-й раз, сообщил properm.ru.

По информации издания, торжественная встреча «Огня памяти», доставленного от Могилы Неизвестного Солдата, расположенной в Александровском саду в Москве, состоялась утром среды, 6 мая, на железнодорожном вокзале столицы Татарстана.

Частицу Вечного огня также приняли и в Перми. Там «Поезд памяти» встретили работники одного из районных нефтепроводных управлений региона. Лампада с огнем была доставлена в здание аппарата управления.

По данным издания, благодаря поддержке Россотрудничества, всероссийская акция под названием «Огонь памяти» обрела статус международной. В нынешнем году специальные лампады, в которых заключены частицы Вечного огня, отправятся в 14 зарубежных государств, а также в 71 регион России.

Из года в год огонь, зажженный от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, преодолевает тысячи километров, чтобы достичь ветеранов, общественных объединений, заводов и фабрик, а также дверей школ, вузов и домов культуры. Повсюду этот пламя воспринимают как священный символ — знак неразрывной связи поколений и искренней признательности тем, кто встал на защиту своего Отечества.

