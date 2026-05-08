Порядка 600 подмосковных предприятий могут получить статус малой технологической компании

По результатам исследования, проведенного Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области, около 600 местных предприятий малого и среднего бизнеса потенциально способны войти в федеральный реестр малых технологических компаний Минэкономразвития РФ.

На текущий момент свыше 270 подмосковных компаний уже успешно получили официальный статус МТК — это свидетельствует о сформированном в регионе интересе к инновационному развитию. Еще 597 организаций находятся в зоне особого внимания профильных ведомств: они обладают необходимым потенциалом для включения в реестр. Свыше 90 предприятий из этой группы уже соответствуют строгим научно‐техническим критериям. У них есть действующие патенты на изобретения и полезные модели — это ключевой показатель зрелости бизнеса и фундамент для дальнейшего технологического роста экономики региона.

Статус МТК открывает перед компаниями целый спектр возможностей, способных дать мощный импульс развитию: доступ к федеральным мерам поддержки, включая гранты, субсидии и льготное финансирование, конкурентные преимущества при участии в конкурсных отборах на получение региональной помощи и многое другое. Ведомство намерено выстроить персональную работу с каждым перспективным предприятием.

