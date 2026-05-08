Кузбасские полицейские устроили персональный концерт ветерану Великой Отечественной войны

В Кемеровской области полицейские организовали для ветерана, который долгие годы служил в органах МВД и одновременно является участником Великой Отечественной войны, трогательный персональный концерт, сообщил VSE42.RU .

По информации издания, мероприятие прошло с самыми теплыми и добрыми пожеланиями в адрес пожилого человека. Сотрудники правоохранительных органов и представители общественности пожелали ветерану крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего.

От имени многотысячного коллектива кузбасской полиции выступавшие передали ветерану слова искренней признательности. Особо подчеркивались его личное мужество, проявленный героизм и тот великий подвиг, который он совершил во имя мира и спокойствия на земле.

Памятный адрес участнику Великой Отечественной войны вручил заместитель начальника областного Главка МВД — генерал-майор полиции Виктор Вологин. Документ был подписан вышестоящим руководителем — начальником управления генерал-лейтенантом полиции Геннадием Корниенко. Вологин также лично высказал слова признательности ветерану. Он подчеркнул, что благодарность исходит от всех сотрудников кузбасской полиции, которые свято хранят память о подвиге своих предшественников и стремятся быть достойными их примера.

«Для многих поколений сотрудников органов внутренних дел Кузбасса Ваша жизнь стала образцом истинного служения Отечеству, символом стойкости и бесконечной преданности Родине», — подчеркнул он.

