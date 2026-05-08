Хобби вместо бесконечного скроллинга: почему увлечения делают жизнь счастливее

Настоящее хобби может быть одним из ключей к более счастливой и осмысленной жизни, пишет Time. Эксперты подчеркивают: речь не о пассивном отдыхе перед экраном, а о занятиях, в которых человек учится, развивается и чувствует личный прогресс.

По словам профессора Университетского колледжа Лондона Дейзи Фанкурт, хобби отличается от обычного досуга тем, что связано с приобретением навыков. Это может быть рисование, садоводство, спорт, коллекционирование, рукоделие, изучение языка, музыка или танцы.

Исследования показывают, что у людей с хобби чаще выше удовлетворенность жизнью, ниже уровень стресса, тревожности и депрессивных симптомов. Особенно важно, что такие занятия дают ощущение смысла, которого не всегда хватает в работе или бытовой рутине.

«Хобби помогают нам использовать мозг, социальные навыки и способности так, как работа может не позволять», — объяснила исследователь Джессика Боун.

Эксперты советуют искать не «правильное» хобби, а то, что действительно тянет попробовать. Новому занятию стоит дать 10–12 недель: за это время обычно появляется уверенность и становится понятно, приносит ли оно пользу.

Главное — не превращать хобби в еще одну гонку за результатом. Его смысл не в идеальном исполнении, а в живом интересе, развитии и удовольствии от процесса.