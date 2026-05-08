Порядка 400 заявлений на получение разрешений на вселение человека в соцжилье поступило на портал госуслуг Подмосковья

С начала года жители Московской области воспользовались онлайн‐услугой по получению согласия на вселение членов семьи в социальное жилье или обмен жилого помещения почти 400 раз. Подать соответствующее заявление можно на региональном портале госуслуг. Об этом напомнили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Получение согласия на вселение» создана для нанимателей жилья из муниципального жилищного фонда, которые заключили договор социального найма. Она пригодится тем, кому необходимо прописать в занимаемом помещении родственников, не относящихся к ближайшим членам семьи, то есть не являющихся супругами, детьми или родителями заявителя. Кроме того, через эту же услугу можно оформить согласие на обмен жильем, предоставленным на условиях социального найма.

Процедура полностью бесплатна — никаких госпошлин или иных платежей вносить не требуется. После подачи заявления специалисты рассматривают запрос и принимают решение. Если оно положительное, заявитель получает официальное разрешение на вселение. Этот документ служит основанием для дальнейшей регистрации (прописки) нового жильца в социальном помещении.

