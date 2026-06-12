Опасная стихия идет на Москву: что важно знать каждому жителю региона

Синоптики предупредили жителей столицы и Подмосковья о двухдневном периоде неблагоприятных погодных условий, связанных с прохождением холодного атмосферного фронта. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре.

На предстоящие двое суток в Москве и Московской области прогнозируются дожди с грозами. Как пояснили специалисты Гидрометцентра, в субботу, 13 мая, в регионе ожидается кратковременный дождь при сильных порывах ветра до 15 метров в секунду и температуре воздуха до +31°C. В воскресенье, 14 июня, температурные показатели пойдут на спад и не превысят +23…24°C, при этом вероятность грозовых дождей сохранится.

Ранее представитель центра «Метео» Александр Шувалов отмечал, что смена воздушных масс принесет долгожданное похолодание, которое станет следствием продвижения фронтального раздела с юго-запада.