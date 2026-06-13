Квартира Зеленского в Ливадии осталась вне судебных споров

Квартира семьи Владимира Зеленского в крымской Ливадии, национализированная в 2023 году и позднее проданная на аукционе, не стала предметом судебных разбирательств. Как сообщили в парламенте Крыма, никаких попыток оспорить принятое решение за прошедшее время предпринято не было.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в интервью РИА Новости, что решение о национализации квартиры семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия не оспаривалось в судебном порядке.

По его словам, в отношении данного объекта недвижимости отсутствуют какие-либо судебные процессы, а бывшие владельцы не предпринимали попыток добиться пересмотра решения.

Квартира площадью 119,5 квадратного метра была национализирована в мае 2023 года по решению парламента республики. Позднее объект выставили на аукцион, где он был реализован за 44,3 млн рублей.

Как напомнил Константинов, с осени 2022 года в Крыму действует программа национализации имущества лиц, которые, по оценке региональных властей, связаны с недружественными действиями в отношении России. Средства, полученные от продажи такого имущества, направляются на поддержку участников специальной военной операции и реализацию социальных проектов.

Ранее сообщалось, что иностранные авиакомпании стали чаще заправляться в России из-за роста цен на топливо за рубежом.