«Войны меняются, а человек остается»: заброшенная деревня Подмосковья ожила в кадре

В подмосковном селе Моховое под Луховицами завершили съемки сериала «Обратная сторона медали». Премьера проекта, основанного на сценарии участника СВО Николая Сидорова, запланирована на 2026 год на одной из крупных стриминговых платформ, сообщил REGIONS.

По словам автора, это история не о войне, а о человеке на войне. Изначально он планировал написать книгу, но в итоге материал стал сценарием в мастерской #СВОеКИНО (творческий кластер «Таврида.АРТ»). Там работу заметил продюсер Владимир Микулич, который оперативно запустил ее в производство.

Для съемок выбрали неслучайную локацию — заброшенную деревню Моховое. Она, опустевшая после разрушительных лесных пожаров 2010 года, своей атмосферой безлюдных и полуразрушенных зданий достоверно воссоздает обстановку зоны боевых действий.

Сам Николай Сидоров подчеркивает, что сериал — не о войне, а о человеке, оказавшемся в ее эпицентре.

«Войны меняются, а человек остается. И то, как человек живет в это время — в постоянном стрессе, в непростых условиях — и есть важная часть сюжета. Боевая и штурмовая работа занимают 30-40% жизни бойца, а остальное время — это непростой быт. Люди отличаются по возрасту, воспитанию, мировоззрению, поэтому случается всякое. Но ребята работают друг с другом и адаптируются», — говорит Николай Сидоров.

