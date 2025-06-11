Володин прокомментировал ответ бундестага о роли СССР во Второй мировой войне

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал ответ председателю бундестага Юлии Клекнер, в котором рассказал о роли СССР во Второй мировой войне. Ответ опубликован на сайте ГД.

Вячеслав Володин обратил внимание, что Россия с уважением относится ко всем странам, которые объединились ради уничтожения нацизма. Однако важно не менять историческое прошлое. Решающий вклад в победу внесла Красная Армия. Победа далась тяжелой ценой. Население Советского Союза сократилось на 27 млн человек. Председатель Госдумы призвал уважительно относиться к памяти павших воинов.

«Досадно, что вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее „бывшей Советской“. В этой связи вынужден напомнить, это была Красная армия», — отметил Володин.

Спикер ГД прокомментировал заявление Клекнер, что в ряды Красной армии входили украинские солдаты. Володин напомнил, что армия была многонациональной. Он призвал не спекулировать политическими аспектами и перечислять все народности, кто спасал страны от нацистов.

«Давайте перечислим также белорусских, казахских, грузинских, армянских, азербайджанских, узбекских, киргизских и других солдат», — добавил спикер ГД.

Володин напомнил, как развивались отношения стран в послевоенные годы. СССР выступал против раздела Германии и в дальнейшем способствовал ее объединению. По его мнению, оспаривать исторический факт нет необходимости. Однако современное население Германии может быть не знакомо с данной информацией из-за определенной пропаганды.

Ранее сообщалось, что Володин обратился к бундестагу после заявления о производстве ракет на Украине.