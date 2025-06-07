Если Германия решит запустить на территории Украины производство ракет, то это будет говорить о вовлечении ФРГ в военные действия против России.

С таким обращением к бундестагу выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Германию уже не раз упрекали в создании условий для мировой войны.

Так, об этом в авторском материале писал обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво, когда стало известно, что ФРГ поставляет Киеву ракеты Taurus.

Ранее сообщалось о том, что Поклонская рассказала, как глава ЛДПР пытался выменять ее у Володина.