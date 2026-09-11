В семи округах Подмосковья провели ремонт светофоров

Специалисты Мосавтодора провели ремонт семи светофорных объектов, расположенных на региональных дорогах в семи округах Подмосковья, работы прошли в ходе работ по летнему содержанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, светофоры обновили на Лихачевском проезде в Долгопрудном, Пролетарском проспекте в Щелкове, улице Первомайской в Лосино-Петровском, улице Свердлова в Подольске, на дорогах в деревне Степаново под Электросталью. Кроме того, работы прошли вблизи хутора Паршино Пушкинского округа, деревни Бавыкино в Чехове.

Ремонт контролируют с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.