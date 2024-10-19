Захарова отметила слова капитана о кораблях США перед ЧП на «Северных потоках»

Так, появилась информация, что капитан порта мог дать ценные показания в рамках расследования причин взрыва на «Северных потоках». Однако ему настоятельно рекомендовали не придавать публичности то, что он видел за несколько дней до инцидента корабли с выключенными транспондерами. На запросы неопознанные объекты не реагировали. Капитан сообщил, что корабли принадлежали США.

Мария Захарова уверена, что подобных совпадений быть не может. Официальный представитель МИД РФ задается вопросом, были ли заинтересованы шведские, немецкие и датские следователи в допросе главного свидетеля.

«Все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», — отметила Мария Захарова.

Мария Захарова не исключила, что иностранным следователям просто выгодно рассматривать версию о польско-украинском водолазе. Не исключено, что показания капитана, который видел военный корабль США с выключенными транспондерами в экономической зоне Дании, не внесены ни в какие документы и архивы.

Спикер напомнила, что ранее высокопоставленные американские политики неоднократно публично заявляли о намерении препятствовать работе «Северного потока».

Ранее сообщалось, что Захарова сравнила генсека НАТО Рютте с каннибалом.