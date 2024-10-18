Захарова сравнила генсека НАТО Рютте с каннибалом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что его не расстроило известие о ликвидации главы палестинской радикальной исламистской группировки ХАМАС Яхьи Синвара.

Заявление политика в своем телеграм-канале прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сравнила генсека альянса с каннибалом.

«Дело в том, что Рютте — бывший премьер-министр Нидерландов. Эта страна известна своими «либеральными традициями», — написала Захарова.

Захарова напомнила о покушении 1672 года на премьер-министра страны и его брата. Тогда разъяренная толпа съела некоторые части их тел. Похоже, считает Захарова, «рефлексы каннибализма все еще сильны».

Ранее Захарова призвала США разобраться с «вурдалаками, насилующими детей».