«Заказывайте еду и ждите»: история омского часа пик, когда снегопад парализовал движение

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал, как в городе убирают снег. В четверг, 5 февраля, мощный снегопад стал причиной 10-балльных пробок в час-пик, когда люди хотели скорее добраться домой после рабочего дня, сообщил gorod55.ru.

Жители Омска оставляли в соцсетях комментарии, как добираются домой после рабочего дня. Один из пользователей написал, что попал в пробку в районе Соборной площади. Он посоветовал всем, кто оказался в таком же положении, заказать еду.

«Потом спасибо скажете», — советовал один из омичей, оставивший комментарий на карте в этом районе.

Недовольные комментарии также оставляли студенты. Один из местных жителей написал, что после пар хочет скорее оказаться дома. Однако вынужден ждать, пока 10-бальная пробка исчезнет. В некоторых комментариях можно выявить один и тот же посыл — осадки не настолько масштабные, чтобы в городе образовывался транспортный коллапс.

«Чуть дождь или снег у вас сразу катаклизм и апокалипсис», — омичи оставляли комментарии на онлайн-карте.

Глава города сообщил, что сотрудники коммунальных услуг убирают снег круглосуточно. Приоритетное внимание уделяют городским улицам, остановкам и пешеходным переходам. В пятницу, 6 февраля, более 300 рабочих и 180 единиц техники будут убирать снег с городских улиц.

