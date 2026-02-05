В Подмосковье на уборку снега вывели около 1,4 тыс. единиц спецтехники
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье на уборку снега вывели около 1,4 тыс. единиц спецтехники. О ходе работ рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Уборка снега в регионе ведется круглосуточно. В расчистке территорий от снега задействовано на 10% больше машин, что позволяет ускорить темпы устранения последствий снегопада.
Во дворах и на общественных пространствах Подмосковья задействованы порядка 3,4 тыс. работников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по уборке снега после первого в этом году циклона.