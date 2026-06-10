Около 77 тыс. рабочих мест создали в индустриальных парках Подмосковья

В индустриальных парках Подмосковья создали около 77 тыс. рабочих мест. Общее число резидентов составляет более 1,5 тыс. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Таким образом, каждое четвертое рабочее место в российских индустриальных парках создано на одной из наших площадок», - отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, с начала текущего года в индустриальные парки региона были привлечены 64 новых резидента. Реализация их проектов позволит создать в области свыше 2,5 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на ПМЭФ подписал соглашения о строительстве трех комплексов формата Light Industrial.