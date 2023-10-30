Жители Ижевска уверены, что коммунальщики укладывают асфальт с целью «освоения» денег

Жители Ижевска удивлены тем, что в городе выпал снег, а сотрудники коммунального предприятия укладывают на дорогу асфальт, сообщает udm-info.ru . Читатель прислал в редакцию видео проведения работ.

Автор видео проезжает по проезжей части. На тротуарах лежит снег. На дороге он уже растаял, поэтому образовалось много луж. Небольшие осадки также падают с неба. Несмотря на погодные условия, коммунальщики укладывают асфальт. Автор видео отметил, что в зимнее время года можно проводить замену асфальтного покрытия, но при условии выбора более качественных материалов.

«Класть асфальт в снег можно (©министр Горбачев). Но там должны быть не дешевые присадки, которых там по любому нет», — написал местный житель.

Какие именно материалы используют дорожники, как и то, какая толщина нового покрытия, неизвестно. Автор материала предполагает, что рассчитывать на длительный срок эксплуатации не стоит. Пользователи социальных сетей уверены, что работы в дождь или снег - это способ «освоить» выделенные городом деньги. По документам можно провести одну сумму, но на практике какую-либо часть средств использовать на личные нужды.

Ранее в интернет-мессенджерах Ижевска появилось другое видео. Коммунальщики убирали снег на том участке дороге, где его не было. Было задействовано много техники и людей, но создавалась лишь имитация работы. В интернет-мессенджере написали, что час работы коммунальщиков (за уборку снега) обходится городу в шесть тысяч рублей (бюджетных средств). Местные жители уверены, что мэра просто обманывают.