Жители Уфы обеспокоены возможностью строительства жилого дома на месте бассейна

Жители Уфы подозревают, что местная власть хочет закрыть территорию спортивного комплекса с бассейном «Тан», сообщает МедиаКорСеть . Редакция нашла документы, которые могут означать, что опасения горожан небезосновательные.

Комплексом управляет компания «Аркада». В июне посетителям сообщили, что больше абонементы продавать не будут, что уже вызвало подозрения у горожан. Люди уверены, что бассейн закроют и на его месте начнут строительство многоэтажного дома. Городские власти заверили, что поводов для беспокойства нет. В «Аркаде» сказали, что бассейн будут продавать, но что произойдет после этого со всем комплексом никто не знает.

Местные жители написали заявление с просьбой к местной администрации проследить, чтобы взрослых и детей не лишали бассейна. Петицию подписали 200 человек. Акцент сделали на том, что бассейн один из немногих в городе и не только, где воду очищают по уникальной технологии без применения хлора. Чиновники официально заявили, что переговоров о сносе спортивного комплекса нет.

1 ноября работа бассейна прекратилась. Людям сообщили, что территория комплекса продана. Местные власти рассказали изданию «МедиаКорСеть», что никто не планирует сносить комплекс или же строить на его месте жилую застройку. Редакция проверила документы градостроительного учреждения города. Можно предположить, что переживания горожан обоснованы.

«Город ищет подрядчика, который сможет создать проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Зорге, Парковой, Шафиева, новой улицей и лесным массивом. <...> По документам, которые мы изучили, в обозначенную площадь попал и участок с комплексом «Тан». Согласно схеме функционального зонирования, территория спорткомплекса планируется как многофункциональная общественно-деловая зона», - сообщает издание

Ранее СМИ сообщали о необходимости реконструкции дома Ушковой в Казани.