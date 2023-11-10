В Казани возникли сложности с реконструкцией дома Ушковой

Двухэтажный дом Ушковой, который расположен в Казани, требует срочной реконструкции, но местная администрация испытывает ряд сложностей с реализацией проекта, сообщает inkazan.ru .

Реконструкция необходима не только из-за эстетических целей. Горожане могут травмироваться, если будут проходить возле здания. Два балкона из трех обваливаются. Их обмотали сеткой, но понятно, что такие меры не могут долго спасть городские власти. На арке уже полностью отпала штукатурка, а по всему зданию заметны большие трещины. Музей закрыт, но на двери есть объявление. Экскурсии еще проводят, но по предварительной записи.

В комитете по охране ОКН сообщили, что во время ремонта намерены не просто выполнить внутренние и внешние работы, но и поменять электрокабели, систему отопления и видеонаблюдения. Сначала необходимо провести научно-исследовательские работы, составить план проекта.

Из бюджета Татарстана уже выделили 824 тысячи рублей. Подрядчик определен. До 28 февраля 2024 года компания обязуется провести ремонт инженерных сетей и водопровода, канализации, газопровода и теплоизоляции. Это первый этап работ. Большие сложности возникают из-за того, что дом относится к объектам культурных ценностей.

Архитектор Константин Пономарев пояснил, что любые изменения подрядчик должен согласовывать, чтобы не нарушить оригинальный дизайн.

«Размещение туалетов и душевых в каждом номере гостиницы возможно, но это должно быть выполнено с уважением к структуре и дизайну здания. Важно также учесть, что инженерные коммуникации должны быть выполнены так, чтобы не нарушать архитектурные элементы и конструкции здания», — заявил Inkazan эксперт Константин Пономарев

Коммерческий директор «Альфа Констракт» Олег Каржавин подтвердил, что есть определенные проблемы.

«Ограничение не всегда касается здания целиком — часто охраняется его часть или даже элементы фасада и интерьера. Например, объектом охраны могут быть исторические окна — а на деле в здании 20 лет стоят пластиковые стеклопакеты», — объяснил эксперт Олег Каржавин.

В городе также ведутся дискуссии, что сделать со зданием после реконструкции - оставить музеем или открыть гостиницу.