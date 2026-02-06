Зима — не повод отдыхать: 5 дел для дачника в феврале, чтобы урожай порадовал летом

REGIONS узнал у главного садовода России Октябрины Ганичкиной, какие работы в саду необходимо начинать уже сейчас.

Эксперт рассказала, что в феврале и начале марта необходимо провести обрезку веток деревьев. В этом году выпало много снега, который постепенно начнет таять. Важно правильно распределить сугробы — забросать снегом плодовые деревья и кусты, чтобы они получили больше влаги. В конце февраля садовод рекомендуют дачникам Подмосковья заменить землю в теплице, чтобы она успела прогреться.

По мнению специалиста, важно приобрести качественный грунт. Октябрина Ганичкина считает, что доверять качеству земли, которую возят машинами по районам, нерационально. Покупатель не знает, где был взят грунт. На грядки рекомендовано насыпать хорошую землю. Готовая почва продается в пакетах в магазинах. Посадка в теплицах позволит получить ранние овощи: перцы, помидоры, баклажаны, арбузы и дыни.

Садовод рассказала, что февраль — время, когда пора покупать семена. В ближайшее время, по мнению эксперта, начнется ажиотаж. Кроме того, рассада должна успеть укрепиться. Рекомендовано высадить семена до 10 марта.

«Все сейчас покупают семена для посева, потому что их в пакетах немного. Скоро уже будут очереди. Морковь, капусту, свеклу, кабачки, цветы — семена закупать надо сейчас, а также удобрения и средства защиты. В марте уже начинается посевная — капусту сеем, цветы на рассаду, помидоры и огурцы. В феврале все сеют перцы, баклажаны и высокорослые томаты для теплиц», — подытожила Ганичкина.

