Не сажайте в полнолуние! Когда сеять рассаду по лунному календарю в феврале

Россиянам, которые доверяют лунному календарю при выборе дат для посадки рассады, рассказали о лучшем времени для посева семян овощей и цветов, сообщил kursdela.biz. Приступать к работам рекомендовано в феврале. Так, с 3 по 16 февраля активна убывающая фаза Луны.

По информации издания, 18–20, а также 24–28 февраля — наиболее удачные даты для посева зелени, рассады томатов, перца, баклажанов и огурцов. Причем многие огородники предпочитают сначала вырастить зелень на своих подоконниках или теплицах, чтобы оценить качество семян. Оптимальное время для посадки корневого сельдерея и рассады свеклы — 5, 12–14 февраля.

По информации издания, убывающая фаза Луны сменится новолунием — периодом, когда не рекомендуется заниматься посевом некоторых семян. Он продлится с 16 по 18 февраля. Неблагоприятными датами для любых посадочных работ также были 1–3 февраля, когда наблюдалось полнолуние.

«Однолетние цветы (петуния, пеларгония, лобелия, бегония) рекомендуется высевать на растущей Луне — с 18 по 28 февраля», — сообщил kursdela.biz.

По данным издания, луковичные культуры лучше высаживать с 3 по 16 февраля — в период убывающей Луны. Фаза убывающей Луны оптимально подходит для посадки многолетних цветов, которые в дальнейшем будут размножены путем деления корневища.

Ранее агроном Люхин назвал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» неприхотливый сорт томатов для обильного урожая в Подмосковье.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер.