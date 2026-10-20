14-летняя дочь Бони уговорила маму купить браслет Hermès за €1500

Super: дочь телеведущей Виктории Бони уговорила маму купить браслет за €1500

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

14-летняя Анджелина, дочь телеведущей Виктории Бони, уговорила маму приобрести для нее дорогое украшение, пишет Super. Речь идет о браслете французского дома Hermès.

Изначально цена изделия составляла €600, однако на кассе сумма выросла до €1500. Несмотря на это, после настойчивых просьб дочери Боня все же совершила эту покупку.

«Expensive look, expensive taste [дорогой вид, дорогой вкус]. Как у тебя, так и у меня. Значит, нам это надо», — прокомментировала подарок мамы девочка.

Анджелина объяснила свое желание тем, что браслет останется у нее на долгую память.

Кроме того, девочка напомнила маме, что ее отец — миллиардер Алекс Смерфит — пообещал подарить ей часы Rolex. По мнению Анджелины, на фоне такого подарка маме «отставать нельзя». Именно этот аргумент, по всей видимости, и стал решающим.

Стоит отметить, что Виктория не сразу согласилась на трату. Однако настойчивость дочери и ее доводы подействовали.

Ранее телеведущая Виктория Боня раскрыла, сколько на рекламе зарабатывает ее дочь.

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