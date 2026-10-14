Леонид Агутин показал редкое фото с Анжеликой Варум после 25 лет брака

На своей странице в соцсетях он опубликовал фотографию, сделанную во время прогулки по осеннему лесу. Рядом с ним — 57-летняя супруга Анжелика Варум. Оба в теплой одежде: куртках и шапках. Подпись к снимку Агутин сопроводил строками об осени и быстротечности бытия.

Поклонники отреагировали тепло. В комментариях они называют пару «драгоценными», восхищаются тем, как хорошо артисты выглядят вместе, и отмечают их гармонию.

Агутин и Варум вместе уже более 25 лет. Они познакомились в 1997 году, а в 2000-м официально стали мужем и женой. За это время они редко делятся личными кадрами, предпочитая не выставлять семейную жизнь напоказ. Их творческий союз подарил слушателям немало хитов, среди которых «Февраль» и «Все в твоих руках».

У супругов есть общая дочь Елизавета-Мария. Кроме того, у Агутина есть старшая дочь Полина — ее родила балерина Мария Воробьева.

Ранее 26-летняя дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум показала фигуру в вечернем платье.