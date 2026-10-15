Галустян извинился перед таджикским народом

46-летний актер и комик Михаил Галустян записал видеообращение после поездки в Душанбе, пишет MK.RU. Этот визит вызвал широкий резонанс, и артист счел нужным отреагировать.

Галустян признал, что некоторые его прежние работы и созданные персонажи могли задеть чувства таджикской аудитории. В обращении Михаил поделился впечатлениями от первой поездки в столицу Таджикистана.

Актер отметил красоту города, его архитектуру и быстрое развитие. Отдельно поблагодарил жителей за доброжелательность и гостеприимство. По словам артиста, поездка помогла ему по-новому взглянуть на историю и культурное наследие таджикского народа.

«В случае, если мои предшествующие работы и созданные персонажи вызвали негативную реакцию или спровоцировали текущее недовольство визитом в Таджикистан, то глубоко сожалею и приношу искренние и самые глубокие извинения перед всем таджикским народом», — сказал он.

Завершая гастроли, Михаил поблагодарил жителей Таджикистана за теплый прием. Он признался, что увозит с собой светлые воспоминания о поездке. Также артист допустил, что этот опыт повлияет на его будущие творческие решения.

В популярном в 2000-е проекте «Наша Russia», который выходил на телеканале ТНТ, Галустян играл роль таджикского строителя-гастарбайтера по имени Равшан. Вместе с ним в образе приезжего выступал Валерий Магдьяш (Джамшут).

В телешоу Равшан и Джамшут предстают наивными и безграмотными строителями, которые с трудом говорят по-русски. По сюжету они занимаются ремонтом в элитных квартирах или работают на стройках Москвы и Сочи.

Ранее Виктория Штефанец призналась, что пересмотрела взгляды на замужество после развода с Михаилом Галустяном.