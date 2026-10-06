«Ни цветочка, ни веночка»: Феликс Грозданов высказался об отсутствии реакции Пугачевой на смерть Соседова

Metro: друг Соседова возмутился отсутствием реакции Примадонны на его смерть

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Российский журналист Феликс Грозданов сообщил, что 77-летняя народная артистка СССР Алла Пугачева не прислала цветы на похороны его друга, музыкального критика Сергея Соседова. Своим мысли он описал в газете Metro.

По словам Грозданова, ранее Примадонна отправляла цветы на похороны других известных людей, в частности Вахтанга Кикабидзе и Вячеслава Добрынина. На прощании с Соседовым от певицы не было ни цветов, ни венка.

«Проигнорировала скорбное событие! Хотя у христиан принято прощать все обиды, вольные и невольные, человеку, который ушел в мир иной», — отметил журналист.

Он подчеркнул, что Соседов много лет интересовался творчеством Пугачевой и положительно отзывался о ней, но после ее отъезда из России стал негативно высказываться о ней и, в частности, о ее внешности.

Ранее продюсер Леонид Дзюник осудил известных артистов за отсутствие на прощании с Сергеем Соседовым.

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