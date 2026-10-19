27-летний Бруклин Бекхэм подвергся хейту из-за фигуры

27-летний Бруклин Бекхэм, старший сын известного футболиста Дэвида Бекхэма и модели Виктории Бекхэма, вновь оказался в центре внимания, но на этот раз поводом стал не очередной проект, а жесткая критика в социальных сетях, сообщает «Леди.Mail».

Фото: [ соцсети ]

Хейтеры обрушились на него под постом его жены, 31-летней модели Николы Пельтц. На опубликованном снимке Бруклин лежит на матрасе в окружении четырех собак. Пользователи быстро переключились с милых питомцев на внешний вид самого Бруклина и не пощадили его.

Комментаторы написали, что молодой человек выглядит неухоженным и недостаточно тренируется. Некоторые заявили, что на фоне своей жены Бруклин потерял былую привлекательность.

«Он становится все мягче», — отметил один из интернет-юзеров.

Досталось и кулинарным экспериментам сына Бекхэма. Зрители высмеяли его рецепт рагу с пивом. По их мнению, он только усложняет простые блюда. Бруклин не раз делился кулинарными видео, но теперь они стали поводом для насмешек.

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