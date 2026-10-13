Исполнитель роли Кузи в «Универе» выиграл суд у бывшей жены по алиментам на единственную дочь

KP.RU: звезда «Универа» Гогунский выиграл суд у бывшей жены по алиментам

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

48-летний исполнитель роли Кузи в сериале «Универ» Виталий Гогунский одержал победу в судебном разбирательстве с бывшей женой Ириной Маирко, сообщает KP.RU. Спор касался размера алиментов на их общую 16-летнюю дочь Милану Стар.

Ирина требовала увеличить ежемесячные выплаты с ₽50 тысяч до ₽400 тысяч. Среди прочих расходов она просила включить в сумму обслуживание домашнего кондиционера. Суд отказал в удовлетворении иска.

Перед вынесением решения судья изучил банковские выписки актера, документы из налоговой службы и расчеты расходов на ребенка. Защита Гогунского настаивала, что его финансовое положение за последние годы значительно ухудшилось.

Юрист Ирины Маирко сообщила, что решение суда будет обжаловано. По ее словам, сторона Гогунского не представила доказательств ухудшения финансового положения с 2018 года. Она напомнила, что ранее актер говорил о четырехкратном росте доходов. Представитель артиста в ответ заявил, что те заявления были сделаны ради пиара.

Отдельно стоит отметить, что Милана уже давно сама зарабатывает деньги. В прошлом году она стала владелицей собственной квартиры.

Ранее Виталий Гогунский заявил, что король поп-музыки Майкл Джексон жив.

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