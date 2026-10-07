В Подольске покажут гигантскую вышитую карту региона

В Подольске 22 октября представят уникальную вышитую крестиком карту Подмосковья — арт-объект площадью 7,5 кв. метра. Над ним с конца марта до октября трудились 70 мастеров из домов культуры 56 округов региона, рассказали REGIONS в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Проект приурочили к Году единства народов России. Участники — специалисты и творческие студии домов культуры — получили индивидуальные шаблоны с точными границами своих муниципалитетов. На основе этих лекал разработали и согласовали эскизы, после чего начался этап вышивки. Весь процесс выполнялся вручную: в основном использовали технику креста нитями мулине в четыре сложения, иногда добавляли бисер.

Каждый округ создавал свой узор. В основе дизайна — подлинные культурные коды территории: значимые природные и исторические объекты, локальные промыслы и этнографические особенности.

Волоколамские мастерицы изобразили кремль с соборами, Ярополецкую ГЭС и героев-панфиловцев. Домодедовские — аэропорт, ленты кино Госфильмофонда и Серафимо-Знаменский скит. Клинские — шары новогодней елки, силуэт Троицкого собора и Чайковского. Королевские — ракеты и первый искусственный спутник Земли. Электростальские — греческого бога огня и кузнечного дела Гефеста, напоминающего о металлургии, вокруг которой вырос город. Дубна представлена элементом № 105 таблицы Менделеева — дубнием, Звездный городок — космонавтом в ленте Мебиуса, Жуковский — Ту-144, Павловский Посад — актером Вячеславом Тихоновым и ГРЭС-3, Коломна — Дмитрием Донским. Луховицы украсили огурцами, истребителем МиГ и кораблем «Орел», Мытищи — жостовской росписью и вагонами метро.

Готовые фрагменты объединили в общее полотно размером 2,5 на 3 метра. Результат кропотливой работы покажут 22 октября в подольском культурно-просветительском центре «Дубровицы». В министерстве отметили, что вышитая карта станет уникальным артефактом, запечатлевшим культурные коды территорий, отражающие историю, традиции, знаковые места, природное своеобразие, промыслы и ремесла. Собранные вместе части стали символом единства всего Подмосковья: каждый стежок передает историю, природные символы и ремесленные традиции конкретного края.