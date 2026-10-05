Жена Курбана Омарова поделилась подробностями госпитализации его 18-летнего сына

Две недели назад юношу экстренно госпитализировали в реанимацию НИИ Склифосовского — дома ему внезапно стало плохо, и он потерял сознание. После стабилизации состояния Омару провели обследование.

Позже выяснилось, что что врачи обнаружили у молодого человека открытое овальное окно в сердце — небольшое отверстие между предсердиями, которое формируется еще до рождения. В норме это отверстие закрывается позже, но иногда остается открытым, и человек может не знать об этом на протяжении всей жизни. Медики сочли эту аномалию причиной случившегося.

«Выяснилось, что дело было не в боксе», — сказала Валерия.

Омару сделали операцию и закрыли отверстие хирургическим путем. Жена Курбанова отметила, что непростой период вся семья переживала вместе. Сейчас юноша полностью восстановился, чувствует себя хорошо, и никаких последствий не осталось.

Ранее Курбан Омаров высказался о тайном крещении дочери от телеведущей Ксении Бородиной.