«Случилось то, чего я совсем не ожидала»: дочь Успенской рассказала о подарке 22-летнего возлюбленного

Super: возлюбленный Плаксиной неожиданно подарил ей картину Геннадия Райшева

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

36-летняя Татьяна Плаксина, дочь королевы шансона Любови Успенкой, что ее 22-летний возлюбленный Артем Москвин неожиданно вручил ей картину художника Геннадия Райшева на открытии аукциона, передает Super.

Татьяна поблагодарила Артема, отметив особенность работ Райшева и то, что возлюбленный умеет превращать обычные моменты в запоминающиеся события.

«Спасибо, Артем, за то, что ты умеешь превращать обычные моменты в события, которые хочется запомнить. Наверное, именно такие подарки и остаются с нами надолго», — сказала она.

Поклонники дочери певица не разделяют ее восторга и предполагают, что у Артема корыстные мотивы, а его чувства к ней— не более чем игра. Татьяна не реагирует на подобные высказывания.

Ранее жених Татьяны Плаксиной пожаловался на периодическое отсутствие денег.

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