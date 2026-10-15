Андрей Губин оценил возможность возвращения на большую сцену

Teleprogramma.org: Андрей Губин заявил, что с вероятностью 85% вернется на сцену

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

52-летнйи певец Андрей Губин, много лет назад ушедший со сцены из-за проблем со здоровьем, вновь заговорил о возвращении, пишет Teleprogramma.org.

Накануне певец дал 85-процентную гарантию, что снова выйдет к зрителям. По его словам, талант нельзя закапывать в землю, и даже болезни не помешают ему идти к цели.

«Куда мне прыгать? Ну, я как бы тут… Я могу даже лежать!» — отметил артист.

За годы молчания Губину не раз предлагали выступить на частных мероприятиях. Суммы, по его словам, доходили до $100 тысяч, но артист от всех предложений отказался. Он объяснил, что не сильно скучал по сцене, потому что все это время продолжал писать песни.

Губин сравнил себя с другими исполнителями: для одних сцена критически важна, а другие могут творить и без нее. В пример он привел Леонида Агутина.

Ранее Андрей Губин признался, что бывшая возлюбленная бросила его после дорогого подарка.

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