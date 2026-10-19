29-летняя Белла Хадид прикрыла грудь гантелями на новом фото

29-летняя модель Белла Хадид вновь привлекла внимание поклонников откровенным снимком, передает «Газета.Ru». На этот раз она опубликовала в соцсетях фотографию с тренировки.

Фото: [ соцсети ]

На снимке Белла сидит на коврике, прикрыв грудь гантелями. На ней — черные облегающие шорты и повязка на голове. Макияж модель решила не делать.

Белла Хаир — одна из самых известных и влиятельных мировых супермоделей. Она родилась 9 октября 1996 года в США.

Хадид завоевала сердца фанатов по всему миру своей уникальной внешностью, которую, к слову, ученые признавали близкой к идеалу по правилу «золотого сечения», культовыми выходами на подиумах и ярким личным стилем, за которым следят десятки миллионов подписчиков в соцсетях.

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