Ирина Шейк снялась в откровенном образе с русскими конфетами

40-летняя российская супермодель Ирина Шейк вновь привлекла внимание поклонников: она опубликовала серию снимков, на которых позирует в кружевном нижнем белье черно-алого цвета, сообщает VOICE.

Кадры были сделаны в момент, когда стилисты готовили ее к фотосессии. Кроме того, Шейк примерила черный монохромный образ: очки в большой оправе, пальто макси, кожаные перчатки и плотные чулки. В кадре также можно заметить русские конфеты.

Напомним, Шейк стала первой российской моделью, чье фото украсило обложку престижного американского журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2011 году. Ирина родилась в 1986 году в Челябинской области, а карьеру модели начала после победы на местном конкурсе красоты в 2004 году.

Шейк была лицом таких мировых брендов, как Intimissimi, Armani, Prada, Burberry, Givenchy и Versace, и регулярно входит в списки самых сексуальных моделей планеты и икон модной индустрии.

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