Слава осталась недовольна обслуживанием в гостинице Новосибирска

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) оказалась в неприятной ситуации во время гастролей, пишет «Леди.Mail». Она рассказала в социальных сетях, что ей пришлось самостоятельно убирать номер в гостинице.

Артистка отметила, что она мыла стаканчики и меняла мусорные пакеты. Кроме того, в номере был неисправный кондиционер, постоянный шум и проблемы с сантехникой.

«Прямо сплошные нервы, реально, ребята», — призналась Слава.

Еще один неприятный момент — пропажа майки. При этом название отеля певица не уточнила, но отметила, что останавливалась в нем и раньше.

Это не единственная тема, которую Слава подняла в последнее время. Ранее она подтвердила, что снова начала употреблять спиртное. Весной артистка заявила, что больше не пьет, но позже призналась, что без алкоголя ей скучно.

Ранее сообщалось, что зрители пожаловалась на яркие прожекторы на концерте Сергея Лазарева.